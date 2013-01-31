У київському метро лякають зупинкою потягів

Недофінансування потреб КП “Київський метрополітен” може змусити підприємство вдатися до зменшення швидкості руху поїздів на тих ділянках, де колії відслужили свій термін, а подальша їх експлуатація в такому стані може призвести до припинення руху поїздів на них.

Про це говориться в повідомленні прес-служби КП “Київський метрополітен” щодо результатів засідання техніко-економічної ради, на якій розглядалося питання забезпечення безпечного перевезення пасажирів “у кризовій фінансово-економічній ситуації, що склалася на підприємстві через низку причин”.

Серед них, як зазначається в повідомленні, недофінансування потреб Київського метрополітену та невідшкодування витрат на перевезення пільговиків із державного й місцевого бюджетів, а також невідповідність діючого тарифу на проїзд у метрополітені собівартості перевезень.

Ці обставини, як заявляють на підприємстві, спричинили системне погіршення фінансового стану Київського метрополітену. За підсумками господарської діяльності підприємства у 2012 році збиток склав 345 млн. грн.

На тему: У Попова обіцяють не підвищувати вартість проїзду в метро

“За таких умов виникла гостра необхідність вирішення проблеми експлуатації зношених колій, адже вона напряму пов’язана із безпекою перевезення пасажирів. Заміни нині потребують 8,5 км рейок, 3 500 дерев’яних шпал та 396 перевідних і мостових брусів, що зносилися у процесі щоденного руху поїздів. Однак запаси матеріалів для ремонту колій на підприємстві вичерпано, а можливість їхнього придбання – відсутня”, - зазначається в повідомленні.

Учасники дискусії розглянули шляхи забезпечення безпеки руху поїздів з урахуванням нинішнього стану колійного господарства та обговорили можливість зменшення швидкості руху поїздів на тих ділянках, де колії відслужили своє. Це дозволить зменшити динамічні навантаження на рейки та пропускати по них поїзди.

Відповідні підрозділи Київського метрополітену почали напрацьовувати документацію для запровадження змін до графіку руху поїздів із подальшим систематичним контролем стану колій.

“За нинішніх обставин таке рішення комунального підприємства «Київський метрополітен» вбачається єдиним можливим та правильним. Адже попри фінансові проблеми, підприємство зобов’язане забезпечити безпеку руху поїздів та обслуговувати великий пасажиропотік. Проте слід наголосити, що зменшення швидкості руху поїздів – це тимчасовий захід, і він не є панацеєю від зношуваності колій, а лише дозволить на певний час відтермінувати їх заміну. Якщо потреби Київського метрополітену й надалі не фінансуватимуться належним чином, це призведе до подальшого зниження швидкості руху поїздів, а ще згодом – до закриття ділянок, де стан колій буде не придатним до експлуатації”, - заявляють в КП “Київський метрополітен”.