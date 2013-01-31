У Донецьку жінка поранила ножем охоронця нічного клубу

17:06, 31 січня 2013
Суспільство
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У Донецьку затримано 43-річну жінку, яка поранила ножем охоронця нічного клубу.

Кайдани

У Донецьку правоохоронці затримали 43-річну жінку, яка в одному з нічних клубів, розташованому у центрі міста, завдала тілесних ушкоджень охоронцеві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, наряд Державної служби охорони сьогодні вранці доставив жінку до Ворошиловського райвідділу міліції.

Правоохоронці встановили, що 43-річна мешканка Донецька, яка відпочивала у розважальному закладі, перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння, у клубі поводилася нав'язливо і зухвало. У відповідь на зауваження представників охорони клубу почала розмахувати ножем і порізала пальці одному з охоронців, який намагався забрати у неї ніж.

Вже перебуваючи у райвідділі, під час бесіди із співробітниками міліції, жінка вийшла до туалетної кімнати, а залишившись в ній одна, спробувала вилізти через вікно (туалет розташовано на 1-му поверсі), проте застрягла в отворі. Завдяки камерам зовнішнього відеоспостереження, розташованим по периметру будівлі райвідділу, застряглу жінку помітив оперативний черговий, тому внизу на неї вже чекали міліціонери. На даний час за цим фактом проводиться перевірка.

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