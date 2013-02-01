На Донеччині підприємство розтринькало з бюджету півтора мільйона гривень
13:46, 01 лютого 2013Суспільство
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Донецькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України під час перевірки на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу виявлено незаконне витрачання державних коштів.
На Донеччині керівництво підприємства ОПК незаконно витратило понад 1,7 млн грн / Фото : nabu.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.
Наразі встановлено, що керівництвом підприємства тривалий час незаконно нараховувались працівникам премії, надбавки, інші виплати та доплати. Внаслідок цього розтрачено державних коштів на загальну суму понад 1,7 млн грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, матеріали передано для провадження досудового розслідування до органів внутрішніх справ.
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