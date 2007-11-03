З Черновецького вже треба брати приклад?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ закликає політиків взяти приклад з мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і продемонструвати виборцям рівень своєї фізичної підготовки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

«В країнах західної демократії ніколи не можна обіймати високу політичну посаду, якщо ти маєш погану фізичну форму або вживаєш алкоголь. І ми готові надати рівні можливості, так само як зробив Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, для того щоб вони показали, на що здатні і в якій фізичній формі вони перебувають», - запевнив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він назвав “дуже позитивною практику, започатковану мером Києва, звітуватись перед виборцями про свій фізичний стан на стадіоні, а не лише в телеефірі”. “Особисто я не вживаю алкоголь, не палю і тричі на тиждень відвідую зал”, - розповів В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у присутності журналістів пробіг на НСК «Олімпійський» дистанцію 400 метрів підтюпцем за 2 хвилини 16 секунд і підтягнувся на турніку 15 разів.