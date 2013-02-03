Москаль просить Київстар з’ясувати, як з його номера відправлялися фальшиві СМС

Народний депутат України Геннадій Москаль направив президенту компанії «Київстар» Ігорю Литовченку депутатське звернення щодо інциденту зі сфальсифікованими СМС-повідомленнями з його номера.

Про це йдеться на його офіційному сайті.

«Мушу констатувати, що з контрактного номера “Київстар” 06765*****, який зареєстрований на моє ім’я ще з часу набуття мною повноважень народного депутата України в 2007 році, 31 січня цього року на мобільні телефони моїх колег по ВО «Батьківщина» були надіслані сфальсифіковані повідомлення провокаційного змісту», - йдеться у зверненні.

«Ці повідомлення мали на меті дезорієнтувати адресатів у питанні зборів народних депутатів від опозиції, запланованих на 31 січня. Інформацію про SMS-повідомлення з мого номера з відповідними ілюстраціями опублікували чимало ЗМІ, а проте компанія «Київстар» досі не заявила про свою непричетність до цього», - наголосив депутат.

Г.Москаль просить з’ясувати, як саме стало технічно можливим відправлення фальсифікованих повідомлень з його номера, чому компанія не провела внутрішнього розслідування цього факту, і сподівається, що «Київстар» здійснить усі необхідні заходи для встановлення винуватців інциденту й недопущення його повторення в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні фракції планували провести 31 січня о 10 ранку у Верховній Раді збори депутатів. Проте їх намагалися зірвати невідомі особі, які вночі обдзвонили депутатів з повідомленням про те, що захід нібито відміняється. А деякі з парламентаріїв отримали СМС-повідомлення з «фейкових номерів», які співпадають з номерами депутатів Геннадія Москаля, Ольги Боднар і представника секретаріату «Свободи» Сергія Рудика.