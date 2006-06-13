У Міжнародному Виставковому Центрі «Експоцентр України» відкриється XVIII Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «АГРО-2006», яка триватиме до 17 червня 2006 року. У виставці братимуть участь понад 50 підприємств машинобудування для АПК, які продемонструють зразки нової техніки, вузли та агрегати, що застосовуються на всіх етапах виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Серед учасників виставки такі відомі підприємства, як: ВАТ «Харківський тракторний завод», ВАТ «Херсонські комбайни», ВАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград), КВП «Дніпропетровський комбайновий завод», ВАТ «Борекс» (м. Бородянка), ВАТ «Уманьферммаш» і ВАТ «Тернопільський комбайновий завод». Потрібна акредитація. Телефони: 246-31-41, 8-050-17-084-16.