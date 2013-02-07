Польща передала Росії екс-прокурора, підозрюваного у «кришуванні» казино

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на власні джерела.

Представники польської поліції відмовились прокоментувати УНІАН цю інформацію.

"Ми не підтверджуємо і не спростовуємо цих повідомлень", - сказав співрозмовник агентства, відмовившись надати додаткові деталі.

РАР зауважує, що міністерство юстиції Польщі, яке приймало остаточне рішення в справі екстрадиції затриманого російського екс-прокурора, погодилося на його передачу російським службам в листопаді 2012 року.

"Таке рішення було ухвалено, бо Росія дала гарантію на виконання польських умов в справі відповідальності та покарань, які можуть бути застосовані до колишнього прокуратора з Москви", - повідомило агентство.

Як повідомляв УНІАН, працівники польського ABW (аналог СБУ) затримали О.Ігнатенка 1 січня на польському гірськолижному курорті Закопане, куди він приїхав, аби зустрітися зі своєю сім'єю.

Довідка УНІАН. Слідчий комітет РФ оголосив О.Ігнатенка, якого підозрюють у «кришуванні» мереж підпільних казино у Підмосков’ї, у міжнародний розшук у липні 2011 року.

За версією слідства, О.Ігнатенко, якого звільнили з органів прокуратури ще в квітні 2011 року, за сприяння діяльності нелегальним гральним закладам взяв хабар у розмірі близько 1,5 млн доларів.