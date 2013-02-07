Прокуратура вимагає скасувати рішення виділення землі сину мера Керчі

Як повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства Криму, відповідне подання прокуратура направила до міськради.

«Прокуратура закінчила перевірку виконання вимог законодавства при розпорядженні землею в центральній частині Керчі. За її результатами прокуратура Керчі внесла подання до Керченської міської ради з вимогою скасувати рішення про надання місцевому підприємцю в користування 0,6 гектарів», - йдеться в прес-релізі.

Відомство заявляє про порушення порядку виділення землі. «Ділянка частково розташована в охоронній зоні пам'ятки археології національного значення – староруського городища літописного міста Корчев», - зазначили в прокуратурі, тож, отримання землі має бути узгоджене з відділом із охорони культурної спадщини.

*** Міськрада Керчі 30 січня виділила 0,5720 га на площі Леніна, 1 Руслану Осадчому в оренду на 49 років (бізнесмен платитиме за землю 147 тис. грн орендної плати на рік) для "реконструкції та обслуговування багатофункціонального комплексу".

Прокуратура того ж дня почала перевірку документа.

Міськрада 1 лютого зібралася на позачергову сесію, повторно розглянула своє рішення про виділення землі й припинила його дію, заявивши про необхідність відправити документи на доопрацювання.

У Олега Осадчого, який керує Керчю майже 15 років, двоє синів - Олег і Руслан.