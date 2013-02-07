Кабмін дозволив використання регіональних мов у телеграмах

Текст відповідної постанови № від 6 лютого № 87 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, у сфері надання послуг в Україні застосовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин.

При цьому адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах України, мають виконуватися державною мовою. Текст телеграми може бути написаний будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської абетки.

Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.