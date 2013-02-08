Суд усунув мера Мелітополя з посади

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив сьогодні увечері суд Орджоникідзевського району Запоріжжя, в якому розглядалося питання про обрання запобіжного заходу для мера.

У разі не внесення застави упродовж 5 днів цей запобіжний захід буде автоматично замінений на утримання під вартою.

«Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і усуненні мера з посади на період кримінального провадження. І суд врахував його при винесенні рішення. Відповідно до положень нового КПК, ухвалено рішення про обрання даному посадовцю, враховуючи тяжкість злочинів, у здійсненні яких він підозрюється, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1,5 млн грн, у разі несплати якого упродовж 5 днів автоматично набуває чинності запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і усунення його на період проведення провадження з посади», - повідомили УНІАН у суді.

Крім того, у суді повідомили, що питання про обрання запобіжного заходу для заступника мера Мелітополя, який також підозрюється у здійсненні низки посадових злочинів, призначено до розгляду на понеділок, 11 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прокуратура Запорізької області пред'явила меру Мелітополя і його заступнику повідомлення про підозру в отриманні хабарів і скоєнні посадових злочинів.

Прокуратура Запорізької області пред'явила меру Мелітополя і його заступнику повідомлення про підозру в одержанні хабарів і скоєнні посадових злочинів.

Зокрема, меру Мелітополя інкримінується скоєння злочинів, передбачених за ч.4 ст. 358 КК України (використання свідомо підроблених документів), ч.4. ст.368 КК України (одержання хабара посадовцем, який займає особливо відповідальне становище, в особливо великих розмірах), ч.2 ст. 209 (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання і протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. 1. ст. 366 КК України (посадовий підлог), а також за ч.1.ст.384 КК України (свідомо неправдиві свідчення під час проведення досудового слідства).

5 і 6 лютого співробітники прокуратури Запорізької області і управління з боротьби із організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області провели обшуки і вилучення документів у мелітопольській мерії, зокрема в кабінеті мера Мелітополя і його заступника.

Обшуки проводилися з метою вилучення документації підприємств і фондів, через які, згідно з оперативною інформацією, «відмивалися» гроші, які вимагали представники влади у підприємців Мелітополя.

За даними прокуратури, «на сьогоднішній день правоохоронні органи мають в своєму розпорядженні документи, що дають підстави підозрювати чиновників у незаконному одержанні близько 1 млн. грн».

19 листопада 2012 року на території АРК правоохоронними органами було затримано іншого заступника мера Мелітополя, і прокуратурою Запорізької області стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.2 КК України (одержання хабара у великому розмірі або посадовцем, який займає відповідальне становище, поєднане із вимаганням хабара). Тижнем раніше правоохоронці затримали начальника КП мелітопольської міськради «Мелітопольський асфальтобетонний завод» із 18 тис. грн, які, він, за його словами, мав передати заступнику мера, згодом затриманому в Криму.