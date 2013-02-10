Негода залишила Київщину без електрики

У Київській області через негоду знеструмлено 30 населених пунктів.

Унаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 30 населених пунктів у Київській області. Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади Київобленерго.

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