Негода залишила Київщину без електрики

11:01, 10 лютого 2013
Суспільство
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У Київській області через негоду знеструмлено 30 населених пунктів.

зима / Фото : dt.ua

Унаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 30 населених пунктів у Київській області.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади Київобленерго.

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