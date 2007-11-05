СБУ накрила мережу порностудій у Донецьку

Співробітники Донецького обласного управління Служби безпеки України припинили діяльність ряду порностудій.

Як повідомили УНІАН у прес-групі облуправління СБУ, слідчим відділом облуправління встановлено 18 учасників організованого злочинного угруповання, яке впродовж декількох років займалося виготовленням, розповсюдженням і збутом зображень порнографічного характеру. Щомісячний дохід злочинного співтовариства становив близько 30 тисяч доларів США.

В ході слідства встановлено, що це угруповання, організатором якого є житель області, впродовж трьох років забезпечувало роботу ряду порностудій. Для цього зловмисники переобладнали квартири, в яких знаходилися комп`ютери і відеокамери, що передають відверте відео за участю дівчат - жительок Донецької та інших областей України в режимі реального часу через Інтернет.

Всього ж у злочинному бізнесі було задіяно близько 30 чоловік, включаючи 4 адміністраторів, програміста і близько 25 так званих "моделей", серед яких дві неповнолітні. Жінок шукали через оголошення в газетах нібито для роботи в Інтернеті. Коли ж дівчата приходили на співбесіди, їм пояснювали, чим саме вони займатимуться. При цьому їм гарантували добре оплачувати їхню працю - 30% від заробленої суми.

Щодо фігурантів порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 і ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації з метою розповсюдження предметів порнографії. Ведеться слідство.