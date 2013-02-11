Завтра в Україні - від 18° морозу до 9° тепла

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12 лютого по Україні буде хмарно. Крім західних та східних областей, очікується мокрий сніг, подекуди з дощем; у північних та центральних областях в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь.

В України місцями туман; в північній частині на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний (у південній частині північно-західний), 5-10 м/с. Температура протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла; у західних областях вночі - 4-9° морозу, в Карпатському регіоні - 13-18° морозу, вдень 0-4° морозу; в Криму вночі - 1-6° тепла, вдень - 4-9°.

По Київській області хмарно. Вночі та вранці мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями туман; вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла.

По м. Києву вночі та вранці мокрий сніг, налипання мокрого снігу; вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби - близько 0°.