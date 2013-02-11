Депутата-регіонала у дворі побили металевими палицями

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Берегівському райвідділі УМВС України в Закарпатській області, сьогодні, 11 лютого, в місті Берегово близько восьмої години ранку в дворі за місцем проживання потерпілого двоє невідомих осіб нанесли металевими палицями тілесні ушкодження 54-річному депутату Берегівської міської ради.

Про напад на депутата в міліцію повідомила його дружина, яка, за попередніми даними, була свідком інциденту.

На місце події, за даними УМВСУ в Закарпатській області, направлено слідчо-оперативну групу.

Потерпілого доправили до лікарні, де лікарі діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, гематоми голови та передпліччя. Загрози життю чоловіка немає.

Наразі, зловмисників, які скоїли напад на депутата, розшукують, уже відомі їхні прикмети.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, постраждалий є керівником Берегівської міської організації Партії регіонів.