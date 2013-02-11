Міліція розслідує нічний конфлікт у пабі: побили депутата-регіонала

Як повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, у житомирському пабі «Шульц» у ніч із 8 на 9 лютого під час конфлікту побили депутата Житомирської міськради від фракції Партії регіонів.

«Близько години ночі 9 лютого надійшло повідомлення в Богунський райвідділ міліції УМВС України у Житомирській області щодо бійки у пабі «Шульц». На місце події виїжджали оперативники, які припинили бійку. До травмпункта звернулася одна людина - депутат міськради, який за попередніми висновками медиків, отримав легкі ушкодження», - сказала А. Ващенко.

Вона уточнила, що ця подія зафіксована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 125 КК (нанесення легких тілесних ушкоджень). Наразі проводиться розслідування, встановлюються усі обставини події.

Керівництво фракції Партії регіонів цю подію не коментує до з'ясування усіх подробиць побиття депутата та висновків правоохоронців.

Нагадаємо, 23 лютого 2012 року в Житомирі в центі міста невідомі побили депутата Житомирської міськради- керівника одного з комунальних підприємств міста.