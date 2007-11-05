Посол США: дискусія про вступ України в НАТО займе рік-два

Дискусія в Україні про необхідність вступу країни в НАТО може зайняти рік-два, вважає посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Рішення почати процес по вступу в НАТО, яке не гарантує цього вступу, - на це рішення піде приблизно рік - два", - сказав Тейлор у понеділок, виступаючи з лекцією перед студентами одного з київських вузів.

За словами посла, якщо після одного-двух років дискусій українська влада ухвалить рішення про вступ до альянсу, то з цієї миті Україна приєднається до Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Разом з тим, Тейлор підкреслив, що курс на вступ в НАТО не гарантує швидкого приєднання до цієї організації, і навів як приклад країни, які приєдналися до ПДЧ більше семи років тому і досі не стали членами альянсу.

Разом з тим дипломат додав, що якщо Україна все ж таки вирішить вступити в НАТО, "двері будуть відкриті". Проте, на думку Тейлора рішення про членство в альянсі залежить тільки від українського уряду і народу.

РІА Новости