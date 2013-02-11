У справі про вбивство харківського судді міліція назбирала вже 300 томів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу журналістам заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гончаров.

“Вже зібрано у справі 300 томів матеріалів” - сказав він.

При цьому О.Гончаров нагадав, що до слідчо-оперативної групи входить понад 40 співробітників правоохоронних органів, допитано 18 тисяч свідків, призначено 550 експертиз, половина з яких вже проведена.

“Але, на жаль, на даний момент даний злочин залишається не розкритим, хоча вживаються всі заходи, щоб цей злочин був розкритий”, - сказав О.Гончаров.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові невідомі вбили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний В.Трофимов, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та 29-річна співмешканка сина.

Убивці забрали з місця злочину відрізані голови убитих.

5 лютого у Харкові було поховано суддю В.Трофимова та членів його родини.