СБУ повідомили, що в автопарку Львова хтось намагався влаштувати диверсію

Директор Львівського АТП №1 звернувся до Служби безпеки України з повідомленням про те, що в АТП склалася «ситуація з машинами схожа на диверсійну акцію».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив УНІАН директор львівського АТП №1 Михайло Сидорович, сьогодні, 11 лютого, зранку в деяких машинах автопарку АТП навколо заливної горловини масла було виявлено скупчення цукру, а його потрапляння в масло може спричинити складну і небезпечну ситуацію – можуть заклинити двигуни і машини зупиняться на довго.

«Сьогодні під час підготовки машин до маршрутів у деяких машинах навколо заливної горловини масла виявлено скупчення цукру. Попробували масло на смак – воно солодке, що свідчить про те, що в масло насипали цукру. Це може спричинити складну і небезпечну ситуацію – можуть заклинити двигуни. Наразі таку ситуацію виявлено у шістьох машинах, але ця цифра може виявитись значно більшою. Зараз проводимо внутрішнє розслідування, з’ясовуємо чи нема такої ситуації в тих машинах, які є зараз на рейсі. Зараз будемо робити все, щоб автопарк не зупинився – будемо промивати двигуни, замінювати масло, бо може статися довготривала зупинка автопарку", - повідомив М.Сидорович.

Він також додав: "Зараз ми звернулися в СБУ, бо це схоже на диверсійну акцію щодо важливої ланки життя міста – громадського транспорту».

Довідка УНІАН. Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 є єдиним комунальним підприємством міста Львова і забезпечує значну кількість пасажирських перевезень у Львові.