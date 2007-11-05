Європейськими рекордсменами за ціною природного газу, споживається в побуті, є Данія. Середній датчанин платить за тисячу кубічних метрів газу 1115,1 євро, що в 2,3 разу перевершує середньоєвропейський показник (498,5 євро за тис. куб. м). Про це йдеться в опублікованому в Брюсселі звіті Євростату за 2006 рік. Дослідження наводить середні дані про ціни на газ по 25 європейським країнам.

Зокрема, Скандинавські сусіди Данії – Швеція і Ірландія також платять за газ високу ціну – 904,8 і 869,4 євро, відповідно. Німці і голландці завершують групу країн, де за газ для домогосподарств платять набагато більше, ніж у цілому по континенту – у них газ коштує 700 і 650 євро за тис. куб. м, відповідно.

У середній ціновій групі – від 500 до 600 євро за тис. куб. м – розташувалася центральна і південна Європа. Стільки за газ платять домогосподарства Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії, Люксембурга, Словенії і Франції.

Нижчі тарифи на газ мають можливість сплачувати тільки жителі колишнього соціалістичного табору, де держави проводять політику стримування соціально-чутливих цін. Вартість тисячі кубометрів поки що не перевищила 300 євро для болгар, угорців, литовців, латишів, румун, хорватів і естонців.

Водночас, найбільш економічно розвинені держави Східної Європи, а саме Польща і Чехія, вже переступили 300-єврову позначку і впевнено наближаються 400-єврової. Для поляків побутовий газ минулого року коштував 377,7 євро, для чехів – 336,6 євро за тис. куб. м.

Виключенням із загальноєвропейського правила «чим далі на схід, тим дешевший газ» в 2006 році була лише Велика Британія, споживачам якої блакитне паливо обходься в 413 євро за тис. куб. м. Це удвічі менше, ніж платили сусіди англійців – ірландці, і майже на 20% нижче за середньоєвропейський показник.

Рахунки з самими низькими тарифами на газ в 2006 році, за даними Євростату, приходили естонцям. Їхні витрати на тисячу кубометрів палива становили всього 219,2 євро.

Євростат в дослідженні не наводить ціни на газ у найближчих сусідів України – росіян, білорусів і Молдавії, оскільки ці країни не входять в ЄС. Вартість природного газу для домогосподарств України в нинішньому році становить 339 грн. за тис. куб. м (близько 45 євро), що в 11 разів нижче за середньоєвропейський показник, розрахований Євростатом.

Довідка УНІАН. Середні ціни на газ для домогосподарств ЄС-25 (за станом на 1 січня 2007 року).

Країна - домогосподарства (ціна середня для всіх груп споживачів) євро/тис. куб. м: Австрія - 592,3, Бельгія - 504,5, Болгарія - 276,2, Велика Британія - 413,9, Угорщина - 270,9, Німеччина - 700,3, Данія - 1115,1, Ірландія - 869,4, Іспанія - 503,9, Італія - 618,9, Латвія - 253,5, Литва - 259,1, Люксембург - 493,6, Нідерланди - 649,3, Польща - 377,7, Португалія - 534,6, Румунія - 299,4, Словаччина - 458,2 Словенія - 524,8, Франція - 515,1, Хорватія - 271,6, Чехія - 336,6, Швеція - 904,8, Естонія - 219,2. Середня для ЄС - 25 498,5.