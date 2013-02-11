Звільнили начальника ДАІ, який збив на смерть пішохода

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, в наказі начальника УMBС України в Микoлaївcькій oблаcті сказано, що співробітника ДАІ звільнено в результаті порушення ним "вимог Дисциплінарного статуту OBС».

Нагадаємо, в п'ятницю, 8 лютого, ввечері в Миколаєві майор, керуючи автомобілем «Mazda 323», на пішохідному переході на вулиці Веселинівській збив 30-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди.

За даним фактом прокуратура Центрального району міста Миколаєва проводить розслідування в порядку ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами). Caнкція цієї статті КK передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як уточнила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури м. Миколаєва Валерія Власова, згідно з результатами проведеної експертизи, водій був тверезим. За попередніми даними, він порушив правила проїзду пішохідних переходів, не пропустивши пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Миколаївській області, вчора, 10 лютого, о 18.30 близько 15 осіб перекрили проїжджу частину дороги по вул. Веселинівській біля будинку 58-а, де сталося ДТП за участю співробітника ДАІ, вимагаючи від міської влади встановити світлофор у цьому місці. О 18.45, виїжджаючи з прилеглої території АЗС, водій автомобіля KIA Joice, не виконав вимогу співробітника ДАІ про зупинку й продовжив рух. Після цього він знову проігнорував вимоги регулювальника й наїхав на 56-річну жінку-пішохода, учасницю акції протесту.

В результаті ДТП жінку з травмами доставили до травматологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Водія автомобіля направили в Миколаївський обласний наркологічний диспансер, де було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.