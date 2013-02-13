Віце-прем'єр: порт "Южний" стане одним з найбільших

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Вілкул заявив під час наради з розвитку інфраструктури і оновлення флоту українських портів, зокрема, портофлоту «Южного».

За його словами, керівництво держави ставить перед галуззю стратегічні завдання - підвищити конкурентоспроможність портів, розвивати інфраструктуру на підставі кращого світового досвіду, що дозволить Україні вийти на рівень передових морських держав.

Він відзначив, що результатом модернізації портів є не тільки зростання транспортного потенціалу країни, а й нові робочі місця і наповнення місцевих бюджетів.

«Відомі компанії світового рівня мають бути залучені до модернізації інфраструктури портів і розширення їх можливостей», - сказав О.Вілкул.

Він зазначив, що минулого року в умовах світової економічної кризи українські порти показали стабільну роботу: всього переробили більш як 160 млн. тонн вантажів, завдяки чому державний бюджет поповнився майже на 2 млрд грн.

Зокрема, в 2012 році через причали порту «Южний» пройшли майже 23 млн. тонн вантажів, що на 0,4% більше, ніж у 2011 р., а відрахування до держбюджету становили близько 400 млн. грн.

Модернізація порту «Южний», запланована на 2012-2015 роки, є одним із ключових заходів плану загальнодержавної програми.

Перший етап модернізації «Южного» передбачає будівництво першого і другого колін і нової частини третього коліна морського підхідного каналу, його загальна довжина становитиме 10,3 км.

Після модернізації гавань «Южного» зможе приймати судна дедвейтом більш як 200 тис. тонн, а перевалка досягне 90 млн. тонн вантажів на рік.

«В результаті програми порт «Южний» стане найбільшим серед глибоководних портів північно-західної частини Чорного моря. Це створить нові можливості для розвитку всієї транспортної галузі України», - сказав О.Вілкул.

Проект також передбачає модернізацію перевантажувальних комплексів, реконструкцію шляхового господарства, оновлення портового флоту, закупівлю перевантажувальної техніки тощо.

Як повідомляв УНІАН, другий за обсягами перевалки вантажів серед портів України морський торговий порт «Южний» в січні 2013 року збільшив перевалку вантажів на 40% порівняно з січнем 2012 року - до 2,248 млн. тонн, що на 17,8% більше, ніж було заплановано. Зокрема, через власні перевантажувальні потужності порту в січні перевалено 1,568 млн. тонн - на 54,2% більше, ніж у січні 2012 року.

Довідка УНІАН. МТП «Южний» - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році й розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини у причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Держпідприємство «Морський торговий порт «Южний» в 2011 році збільшило переробку вантажів на 24,25% порівняно з 2010 роком - до 22,639 млн. тонн.