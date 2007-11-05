У Франції оголосили лауреата Гонкурівської премії (фото)

Лауреатом Гонкурівської премії за 2007 рік став письменник Жіль Леруа (Gilles Leroy), автор романа "Alabama Song" ("Пісня Алабами"), вигаданої автобіографії Зельди Фітцджеральд, дружини американського письменника Френсіса Скотта Фітцджеральда, яка збожеволіла. Про це повідомляє France Presse.

У книзі Леруа дія відбувається, в основному, в 1920-х роках, коли Зельда разом з чоловіком жили в Європі і США і вели бурхливий спосіб життя. У Фітцджеральда з`явилися ознаки алкоголізму, а у Зельди - шизофренія. Частково історія відносин письменника і його дружини описана в романі Фітцджеральда "Ніч ніжна".

Назву романа Леруа - "Пісня Алабами" – автор запозичив у Бертольта Брехта і Курта Вайля: так називається зонг, який звучить в їх опері "Махогоні" (1927). Крім того, Зельда Фітцджеральд була уродженкою штату Алабама.

Перу 48-річного Леруа належить близько десятка романів. Його дебютна книга "Хабібі" вийшла у 1987 році. У 2005 році роман Леруа "Champsecret" ("Тайнопис") був номінований на премію Медічі.

Лента.ру