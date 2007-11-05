У Франції оголосили лауреата Гонкурівської премії (фото)
Автор вигаданої автобіографії
|Жіль Леруа
У книзі Леруа дія відбувається, в основному, в 1920-х роках, коли Зельда разом з чоловіком жили в Європі і США і вели бурхливий спосіб життя. У Фітцджеральда з`явилися ознаки алкоголізму, а у Зельди - шизофренія. Частково історія відносин письменника і його дружини описана в романі Фітцджеральда "Ніч ніжна".
Назву романа Леруа - "Пісня Алабами" – автор запозичив у Бертольта Брехта і Курта Вайля: так називається зонг, який звучить в їх опері "Махогоні" (1927). Крім того, Зельда Фітцджеральд була уродженкою штату Алабама.
Перу 48-річного Леруа належить близько десятка романів. Його дебютна книга "Хабібі" вийшла у 1987 році. У 2005 році роман Леруа "Champsecret" ("Тайнопис") був номінований на премію Медічі.