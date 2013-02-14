Працівники ливарно-механічного заводу вимагають невиплачену зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, за словами пікетувальників, яких зібралося близько п’ятидесяти чоловік, нещодавно їм виплатили лише 14% заборгованої зарплати (заборгованість за січень-березень 2012 р.), а загальний борг становить понад 3 млн грн.

Пікетуючі також зазначили, що прийшли під стіни обласної адміністрації, щоб привернути увагу усіх, хто може вплинути на ситуацію, оскільки бояться ліквідації заводу його власниками і тоді вони залишаться без грошей і роботи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, пікетувальники передали звернення до голови ОДА Василя Берташа (у той час його не було в приміщенні адміністрації), а також письмово звернулися з проханням про підтримку до народних депутатів України від Рівненщини.

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Як повідомляв УНІАН, 25 грудня, майже півсотні працівників Рівненського ливарного заводу майже годину блокували рух по трасі Рівне-Луцьк. Учасники акції вимагали виплати понад 3,2 млн грн, які заборгували понад 400 працівникам цього підприємства.

26 грудня 2012 року працівники Рівненського ливарного заводу пікетували облдержадміністрацію, вимагаючи виплатити зарплату.

З представниками пікетувальників зустрівся голова ОДА Василь Берташ, який повідомив, що у телефонній розмові досяг домовленості із нинішнім власником підприємства Євгеном Казаковим про виплату частини заборгованої зарплати на суму 1 млн грн до кінця року (ливарний завод входить до складу лізингової компанії «Украгромашінвест»).

З представниками трудового колективу також зустрівся начальник Рівненського районного відділу внутрішніх справ Руслан Мельник, який повідомив, що проти керівників підприємства «відкрито кримінальне провадження за фактом за ст. 175 (невиплата заробітної плати) за ст. 358 (підробка звітної документації) та за ст. 190 ч. 2 (шахрайство).