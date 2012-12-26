Робітники Рівненського ливарного заводу блокували трасу і збираються до губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції майже годину постійно рухалися поперек автотраси, щоб таким чином у правоохоронних органів не було формальних підстав звинуватити їх у перекритті руху.

Учасники акції вимагали виплати понад 3,2 млн грн, які заборгували понад 400 працівникам цього підприємства.

Після втручання міліції рух на автотрасі було розблоковано.

Учасники акції пояснили журналістам, що їхні звернення до влади і правоохоронних органів з цього приводу не дали бажаних результатів.

Зокрема, не було виконано доручення голови облдержадміністрації Василя Берташа, який доручив територіальній державній інспекції з питань праці вжити заходів щодо оплати праці і притягнути до відповідальності винних у створенні боргу.

Нагадаємо, кілька днів тому представники трудового колективу заводу пікетували сесію обласної ради. Тоді представники законодавчої влади області пообіцяли протестуючим, що про їхні проблеми голова облради Юрій Кічатий розповість 25 грудня під час засідання Ради регіонів при Президентові України.

Також представники трудового колективу заявили про намір пікетувати обласну державну адміністрацію 26 грудня.