Експорт зерна заборонять ще на місяць?

Уряд планує перенести терміни початку експорту 1,2 млн. тонн зернових з України з 1 листопада 2007 року на 1 січня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, про це повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ.

За його словами, при цьому уряд не збирається міняти розмір експортних квот.

Перенесення термінів експорту, на думку А.КІНАХА, необхідне для того, щоб уряд зміг краще проаналізувати тенденції на світових ринках зерна, а також завершити формування державного продовольчого резерву.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня уряд ввів квоти на експорт зерна з 1 листопада 2007 року по 31 березня 2008 року у розмірі 1,203 млн. тонн.

Квота введена на експорт кукурудзи у розмірі 600 тис. тонн, ячменю – 400 тис. тонн, фуражної пшениці 6-го класу – 200 тис. тонн і жита – 3 тис. тонн.