У Запоріжжі розстріляно злочинного ”авторитета”

У Запоріжжі розстріляно відомого злочинного «авторитета» Юрія САКВАРАЛІДЗЕ, більш відомого як Юра Грузин.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело в керівництві УМВС України в Запорізькій області, "Юра Грузин був убитий з вогнепальної зброї напередодні увечері - розстріляний в мить, коли сідав в машину біля будинку".

Довідка УНІАН. Ю.САКВАРАЛІДЗЕ в 90-х роках минулого століття був одним із найвпливовіших злочинних авторитетів Запорізького регіону. У 1994 році пішов на нелегальний стан у зв`язку із порушенням відносно нього ряду кримінальних справ, перебував у розшуку і переховувався на території Росії, де двічі притягувався до кримінальної відповідальності і один раз відсидів під чужим ім`ям. У 2004 році був затриманий в Москві і екстрадований до України. 7 серпня 2004 року був арештований за рішенням місцевого суду Жовтневого району Запоріжжя у зв`язку з тим, що йому інкримінувалося скоєння шести злочинів на території Запорізької області: вимагання автомобілів і великих сум у доларах США у бізнесменів регіону. Відносно Ю.САКВАРАЛІЗДЕ було порушено кримінальну справу за ст. 144 Кримінального кодексу України (у редакції 1961 р.) - "вимагання, що завдало великих збитків", проте завдяки сестрі - відомому адвокату Лілі САКВАРАЛІДЗЕ - незабаром опинився на волі.

За деякими даними, Ю.САКВАРАЛІДЗЕ також був утримувачем "общаку" одного з найбільших в Запорізькому регіоні злочинних угруповань.