На оперу Вагнера в Донецьк прилетіла делегація німецьких бізнесменів

Серед глядачів виявилися представники бізнесу ФРН, які надали підтримку постановці цього твору Ріхарда Вагнера в Україні. Вперше «Летючий голландець» був показаний на сцені «Донбас Опери» 8 грудня 2012 року.

Постановка приурочена до 200-річного ювілею з дня народження Вагнера, який відзначається в 2013 році. У роботі над виставою (яка була вперше поставлена в Україні) взяла участь міжнародна трупа під керівництвом генерального директора театру Василя Рябенького. Режисером була Мара Курочка (Німеччина), що володіє великим досвідом роботи з творами Вагнера. Напередодні вчорашнього спектаклю в Донецьк на запрошення групи СКМ прибули підприємці з Німеччини, які відвідали ділову конференцію з українським колегами, матч «Шахтар» - «Боруссія», а в четвер - постановку «Летючого голландця».

Німецькі глядачі високо оцінили рівень спектаклю і відзначили міжнародний внесок в його реалізацію. Нагадаємо, що генеральним партнером проекту стала група СКМ, а з німецької сторони проект підтримали компанії Siemens, Knauf, Lufthansa, TUV Nord і мережа культурних центрів «Гете-Інститут».

«Я думаю, це дуже гарна справа, коли велика і відома компанія бере участь у громадському житті регіону. І те, що СКМ спонсорує цей спільний українсько-німецький проект, в якому Siemens також виступив спонсором, є істотним внеском в галузі культури », - заявив Томас Штюмер, комерційний директор компанії «Siemens Україна». Останній прем'єрний спектакль «Летючого голландця» в «Донбас Опері» відбудеться 17 лютого.