Пам’ятник Леніну не встояв і в Охтирці (фото)
Сьогодні, 15 лютого, у місті Охтирка Сумської області місцеві активісти «Свободи» разом з народним депутатом від цієї партії Ігорем Мірошниченком демонтували пам’ятник Леніну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Як зазначається в повідомленні, демонтаж відбувся близько 15.00.
«Усі цивілізовані держави колишнього соцтабору вже давно заборонили будь-які прояви комуністичної ідеології та символіки, що закріплено в законодавстві цих держав. На жаль, дехто й досі не може усвідомити всього жаху від злочинної діяльності комуністичного режиму в роки окупації України, ніяк не можуть розпрощатися з останніми згадками про ті лиховісні для нашої держави часи. Комуністична символіка і ідеологія не мають місця у європейській Україні, і якщо будь-який її прояв не може усунути влада – ми його усунемо власними силами», - наголосив І.Мірошниченко.
За даними прес-служби, зараз народний депутат І.Мірошниченко та активісти «Свободи» перебувають у райвідділі міліції і дають свідчення з приводу демонтажу пам’ятника Леніну.