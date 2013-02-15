Пам’ятник Леніну не встояв і в Охтирці (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як зазначається в повідомленні, демонтаж відбувся близько 15.00.

«Усі цивілізовані держави колишнього соцтабору вже давно заборонили будь-які прояви комуністичної ідеології та символіки, що закріплено в законодавстві цих держав. На жаль, дехто й досі не може усвідомити всього жаху від злочинної діяльності комуністичного режиму в роки окупації України, ніяк не можуть розпрощатися з останніми згадками про ті лиховісні для нашої держави часи. Комуністична символіка і ідеологія не мають місця у європейській Україні, і якщо будь-який її прояв не може усунути влада – ми його усунемо власними силами», - наголосив І.Мірошниченко.

За даними прес-служби, зараз народний депутат І.Мірошниченко та активісти «Свободи» перебувають у райвідділі міліції і дають свідчення з приводу демонтажу пам’ятника Леніну.