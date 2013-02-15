Суд виніс вирок водію, через якого загинули 16 російських паломників

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, 15 лютого Чернігівський районний суд виніс вирок у кримінальній справі стосовно громадянина Російської Федерації, який 7 липня 2012 року скоїв дорожньо-транспортну пригоду з тяжкими наслідками.

Вироком суду водія автобусу засуджено за ч. 3 ст. 286 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.

Разом із тим, державне обвинувачення вважає, що міра покарання не відповідає тяжкості вчиненого злочину. На вирок суду першої інстанції прокуратура готує апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, автобус Scania з російськими паломниками потрапив в аварію 7 липня 2012 року на трасі Нові Яриловичі – Київ неподалік села Топчіївка Чернігівського району. У результаті ДТП загинуло 16 пасажирів, ще 26 – отримали травми різної тяжкості.