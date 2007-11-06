Завтра синоптики обіцяють мокрий сніг і ожеледицю

Завтра, 7 листопада, синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг та ожеледицю.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 4-9° морозу, в західних областях 0-5° морозу, на узбережжі морів місцями 1-4° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та заході країни 1-5° тепла.

8-9 листопада буде хмарно з проясненнями. Часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу (у східній частині переважно снігу та мокрого снігу, на півдні - дощу), 8 листопада в Карпатах сильний сніг, мокрий сніг. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Правобережжі та півдні країни туман.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі та в Криму на західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, хуртовини.

Очікується підвищення температури, починаючи із західної та південної частини, вночі до 2° морозу - 3° тепла, вдень до 1-6° тепла, на півдні вночі до 0-5° тепла, вдень до 5-10° тепла (8 листопада у східній частині та на півночі Лівобережжя утримається холодна погода з температурою вночі 6-11° морозу, вдень 0-4° морозу); в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

10-11 листопада часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу (на півдні та сході переважно дощу). Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла (11 листопада в західних та північних областях 1-7° морозу, у східних областях, Криму та Приазов`ї 1-7° тепла); вдень 0-7° тепла, у південних областях, а 11 листопада й у східних областях до 9° тепла, в Криму 7-13°.

Завтра у Києві та області без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі становитиме 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

8-9 листопада у столиці та області хмарно з проясненнями. Часом невеликі (вдень 8 листопада помірні) опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8 листопада 0-5° морозу, 9 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла.

10-11 листопада у Києві та області пройдуть часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура 10 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, 11 листопада вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.