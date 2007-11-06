У Полтаві відставному військовому льотчикові відірвало пропелером голову

Дикий випадок стався сьогодні удень на території Полтавського військового аеродрому. При спробі запуску двигуна «літального апарату» загинув один з присутніх під час запуску.

Загиблий - 49-річний майор у запасі, колишній бортінженер. Благополучно відлітавши в повітрі більше двадцяти років, офіцер запасу сьогодні розпрощався з життям на «своєму» аеродромі.

Трагедія відбулася під час спроби декількох людей підняти в повітря саморобний мотодельтаплан. Як розповідають очевидці, двигун не запускався і винахідники попросили допомогти колишнього бортінженера, що мав славу висококласного фахівця. Після декількох спроб, двигун все-таки запустився, але при цьому мотодельтаплан чомусь почав крутитися на місці, і пропелер рубонув по голові колишньому бортінженерові.

Відставник помер на місці.

Обком