На Львівщині спалили автомобіль мера

Сьогодні вночі невідомі спалили автомобіль мера міста Винники Львівської області Сергію Уварову.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держтехногенбезпеки у Львівській області, «20 лютого о 00.39 надійшло повідомлення про пожежу в місті Винники в автомобілі Toyota Sequoia, 2009 року випуску… Вогнем знищено салон автомобіля».

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У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що у Винниках вночі згорів автомобіль, а також повідомили, що інформація про дану подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як стало відомо від депутатів Винниківської міської ради, автомобіль, який підпалили вночі, був припаркований біля помешкання міського голови С.Уварова, він особисто ним користувався, однак автомобіль зареєстрований на його дружину.

С.Уваров раніше був членом Партії регіонів, згодом вийшов з її лав, балотувався на посаду мера міста Винники за підтримки партії «Пора».