На сьогодні розробляється законопроект про метрополітени, який стане другим кроком розвитку галузі після затвердження програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки. Про це сьогодні на конференції з проблем будівництва й експлуатації метрополітенів в Україні заявив заступник міністра транспорту та зв`язку Микола ЩЕРБИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в цьому законі повинні бути вирішені основні проблеми, зокрема, питання підпорядкування метрополітенів, переведення їх у комунальну власність (на сьогодні Харківський і Дніпропетровський метрополітени підпорядковуються Мінтрансзв`язку – УНІАН). Крім того, в законі планується передбачити розділення функцій щодо експлуатації метрополітенів та їх будівництва.

Як зазначив М.ЩЕРБИНА, також законом має бути передбачена відповідальність держави за фінансування розвитку метрополітенів, а також місцевих органів влади за реалізацію планів будівництва та експлуатації метрополітенів.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. уряд затвердив державну програму будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки вартістю 9,5 млрд. грн.