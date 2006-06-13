Розробляється законопроект про метрополітени
9,5 млрд. грн. слід витратити на законних підставах
На сьогодні розробляється законопроект про метрополітени, який стане другим кроком розвитку галузі після затвердження програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки. Про це сьогодні на конференції з проблем будівництва й експлуатації метрополітенів в Україні заявив заступник міністра транспорту та зв`язку Микола ЩЕРБИНА.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в цьому законі повинні бути вирішені основні проблеми, зокрема, питання підпорядкування метрополітенів, переведення їх у комунальну власність (на сьогодні Харківський і Дніпропетровський метрополітени підпорядковуються Мінтрансзв`язку – УНІАН). Крім того, в законі планується передбачити розділення функцій щодо експлуатації метрополітенів та їх будівництва.
Як зазначив М.ЩЕРБИНА, також законом має бути передбачена відповідальність держави за фінансування розвитку метрополітенів, а також місцевих органів влади за реалізацію планів будівництва та експлуатації метрополітенів.
Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. уряд затвердив державну програму будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки вартістю 9,5 млрд. грн.