21 українську дитину залучило до порнографії міжнародне угруповання

21 українська дитина віком від 9 до 16 років стала жертвою зйомок та розповсюдження дитячої порнографії міжнародним злочинним угрупуванням, діяльність якого була викрита Європолом у ході операції “Коала”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європолу.

Водночас, у прес-службі не уточнили, де саме в Україні вироблялися порнографічні матеріали, а також, чи була передана відповідна інформація українським правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Європол повідомив про розкриття великої підпільної мережі з розповсюдження дитячої порнографії.

На початку 2006 року така відеопродукція була виявлена в Австралії, у співпраці з правоохоронцями якої і було проведено операцію “Коала”. В ході операції в Італії було затримано 42-річного громадянина цієї країни напередодні його відльоту до України.

Більшість матеріалів, за оцінками європейських фахівців, вироблялися в Україні.

В результаті вилучення порнографічної продукції загалом було ідентифіковано 23 малолітні жертви злочинців.

У рамках операції “Коала” також було виявлено 2500 “споживачів” цієї продукції в 19 країнах.