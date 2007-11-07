У Fitch назвали головні ризики для українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch позитивно оцінює перспективи розвитку банківського сектору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив молодший директор групи з фінансових організацій Fitch Raitings Дмитро АНГАРОВ на сесії Українського банківського форуму, що проходила під спонсорством Concorde Capital, присвяченій збільшенню капіталізації банків.

За його словами, це бачення агентством перспектив розвитку українського банківського сектора підтверджується рейтингами, які присвоїло або підтвердило Fitch ряду українських банків цього року.

У той же час Д.АНГАРОВ відзначив ряд моментів, які можуть негативно вплинути на капіталізацію українських банків, зокрема невисокий ступінь генерування внутрішнього капіталу, високі темпи зростання активів, які збільшують операційні і кредитні ризики банків, що зберігаються. "Все це разом, на наш погляд, збільшує тиск на капіталізацію, що залишається дуже невисокою", - зазначив представник Fitch.