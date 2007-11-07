Київська інфляція б`є рекорди

За дев`ять місяців 2007 року рівень інфляції в Києві досяг рекордного рівня — 13,5%. Це в 2-2,5 раза вище, ніж загалом по країні, пише Дело. Частково зростання інфляції в столиці пояснють збільшенням зарплат. Проте в регіонах рівень інфляції і зарплат незіставний. Так, Донецьк знаходиться на другому місці після Києва за середнім рівнем зарплат (1649 гривень/месяц), але рівень інфляції нижче середнього по Україні. А ось в Одеській області рівень інфляції наближається до столичного (11,1%), а по зарплатах регіон на десятому місці. Гірше ситуація з Черкаською і Вінницькою областями. Зарплати — одні з найнижчих у країні, а області — лідери з інфляції.

Чиновники пояснюють різницю інфляції в регіонах просто — «нахабством» торговців. «Якщо встановлений адміністрацією рівень надбавок складає 15%, то деякі торговці встановлювали надбавки до 45%», — поскаржилися в Головному управлінні економіки Черкаської області. «Якщо в Києві літр соняшникової олії можна купити за 9,9 гривні, в Криму — за 9,61, то в Миколаєві соняшникова олія коштує 8,68 гривні», — з гордістю за регіон заявляють в Миколаївській обладміністрації. Напрошується висновок — столичні торговці «найнахабніші».

Бізнесмени ж говорять про те, що ціна товару залежить від рівня купівельної спроможності в регіонах. Цю ж точку зору поділяє глава економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. За його словами, на різницю в інфляцію і вартість послуг в регіонах впливають два аспекти — готовність споживачів платити і можливість виготовляти товар. «Низький рівень зарплат в регіоні означає нижчу можливість збільшувати споживчі ціни в цьому регіоні», — констатував експерт.

Киянам набагато дорожче обходиться користування різними послугами, ніж, скажімо, одеситам і полтавчанам. Стрижка в звичайній київській перукарні обійдеться мінімум в 20 гривень. У Львові за цю послугу візьмуть від 10 гривень, від 12 гривень — в Івано-Франківську, Запоріжжі, Кременчуці, від 15 гривень — в Донецьку.

Набагато дорожче в столиці коштують відвідини закладів громадського харчування. Середня вартість вечері на одну персону в мережевому ресторані «Дежавю» в Дніпропетровську складає 130 гривень, в Донецьку — 150-200 гривень, в Луганську — 125 гривень. У Києві в цьому ж ресторані доведеться заплатити в два рази більше — 250 гривень.

«У кожному ресторані своя цінова політика. У регіонах в середньому ціни нижчі на 15%, чим в Києві», — розповів виданню директор з маркетингу мережевого ресторану «Два гуся» Михайло Темпер. Відповідаючи на запитання, чим керується компанія при розрахунках вартості страв у різних регіонах, він сказав: «Встановлюється така ціна, яку платитимуть». У Києві, природно, готові платити більше.

Левову частку витрат у сфері послуг складає оренда житла. Візьмемо готельний сектор. Один день проживання в середньому київському готелі обійдеться в суму від 770 гривень. У Донецьку — від 390 гривень, в Харкові — від 240, в Севастополі від 245 (не сезон), у Львові — від 185. Значно дорожче обходиться в столиці і користування послугами таксі. У Києві середня ціна за кілометр шляху складає 3 гривні, в Донецьку і Львові — 2 гривні, в Івано-Франківську — 1,80 гривні.