Головне за день: огляд топ-новин

Теракт в Індії: 14 смертей, 119 людей поранені

Вибухи в південному індійському місті Хайдарабаді забрали напередодні життя 14 людей, 119 були поранені.

Янукович розпочав «Діалог з країною»

Президент України Віктор Янукович розпочав «Діалог з країною». Підч час розмови він, зокрема, заявив, що ціна на газ для населення підніматись не буде, а також розповів, чого чекає від саміту Україна-ЄС.

МОЗ: Тимошенко не потребує подальшого лікування у стаціонарі

Комісія Міністерства охорони здоров’я України дійшла висновку про те, що пацієнтка Юлія Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі. «Батьківщина» вважає цю заяву провокацією.

Парламент розблокували

Опозиція розблокувала трибуну і президію Верховної Ради, після чого спікер Володимир Рибак відкрив другу сесію Верховної Ради.

Янукович попросив тюремників забрати камери з палати Тимошенко

Президент України Віктор Янукович виступає за демонтаж відеокамер у лікарні, де перебуває засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. ДПтС пообіцяла, що сьогодні камери приберуть.

Верховна Рада ухвалила заяву про євроінтеграцію

Верховна Рада ухвалила заяву “Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".

Рада проголосувала за особисте голосування (документ)

Народні депутати ухвалили закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради.

Україна відмовилася виплачувати Газпрому $7 млрд - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна відмовляється заплатити російському газовому монополісту компанії "Газпром" 7 млрд доларів штрафних санкцій за недобір газу.