«Батьківщина» вважає провокацією заяву МОЗ про Тимошенко

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

«Вважаємо провокацією заяви Міністерства охорони здоров'я щодо завершення лікування Юлії Тимошенко, оскільки статус так званої комісії МОЗ є незрозумілим, а чиновники МОЗ, що підписали заяву, не обстежували Юлію Тимошенко», - підкреслили в «Батьківщині», додавши, що створення таких, підконтрольних владі, комісій не передбачено чинним законодавством.

В партії також вимагають допустити представників медичної комісії німецької клініки «Шаріте», які 23 лютого мають намір відвідати Ю.Тимошенко.

«Вимагаємо допустити представників медичної комісії клініки «Шаріте» в зазначені ними дні, оскільки графік зустрічей медиків та пацієнтів залежить від стану здоров'я, а не від бажання тюремників. В іншому випадку персональну відповідальність за життя Юлії Тимошенко буде нести Віктор Янукович», - наголошують в «Батьківщині».

В партії обурені діями влади, «яка цілеспрямовано намагається позбавити Ю.Тимошенко права на охорону здоров'я».

«Вимагаємо від режиму Януковича припинити ці провокації та спекуляції щодо стану здоров'я Юлії Тимошенко і хоча б напередодні саміту Україна-ЄС виконати хоч одну з тих обіцянок дотримуватися демократії, які щедро роздаються Януковичем за кордоном», - заявили опозиціонери.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

«Комісія МОЗ дійшла висновку про те, що пацієнтка Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі”, - йдеться в повідомленні.

Німецькі лікарі, за рекомендаціями яких лікують Ю.Тимошенко, прибудуть до Харкова 23 лютого.

Разом з тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що готова забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії із Ю.Тимошенко з 25 лютого, тобто після найближчих вихідних днів.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом з тим у травні 2012 екс-прем’єра було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.