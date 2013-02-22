Янукович розпочав «Діалог з країною»

Як передає кореспондент УНІАН, спілкування з громадянами відбувається в студії «Шустер LIVE» на кіностудії ім. О.Довженка.

В студії, крім Президента, знаходяться п’ятеро телеведучих українських каналів, які транслюють цей діалог - Перший національний, «1+1», ICTV, «Україна» та «Інтер», «5 канал», УТР.

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Ведучий С.Шустер повідомив, що цей проект транслюють провідні телеканали країни, а на зв’язку зі студією - громадяни з усіх куточків України.