Янукович розпочав «Діалог з країною»
11:04, 22 лютого 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович розпочав «Діалог з країною».
Віктор Янукович - в студії «Шустер LIVE»
Як передає кореспондент УНІАН, спілкування з громадянами відбувається в студії «Шустер LIVE» на кіностудії ім. О.Довженка.
В студії, крім Президента, знаходяться п’ятеро телеведучих українських каналів, які транслюють цей діалог - Перший національний, «1+1», ICTV, «Україна» та «Інтер», «5 канал», УТР.
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Ведучий С.Шустер повідомив, що цей проект транслюють провідні телеканали країни, а на зв’язку зі студією - громадяни з усіх куточків України.
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