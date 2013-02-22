Верховна Рада ухвалила заяву про євроінтеграцію

Верховна Рада ухвалила заяву “Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 315 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За ухвалення заяви у повному складі не голосувала фракція КПУ.

Документ підтримали 149 народних депутатів від Партії регіонів, 83 — від “Батьківщини”, 34 — від «УДАРу», 33 — від “Свободи” і 16 позафракційних.

У заяві Верховна Рада взяла на себе зобов’язання забезпечити виконання рекомендацій щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених у резолюціях Європейського парламенту та висновках Ради ЄС, схвалених 10 грудня 2012 року на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Також народні депутати заявляють, що сприятимуть повному виконанню погоджених з Європейським Союзом заходів, передусім у рамках Порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом та Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, та забезпечать ратифікацію змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Крім того, Верховна Рада активізує діяльність щодо прийняття законів, спрямованих на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема тих, які передбачені відповідною Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV, а також тих, що належать до сфери реформування судової системи, системи кримінальної юстиції, а також виборчого законодавства, враховуючи рекомендації, що містяться в Заключному звіті Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та висновках Венеціанської комісії.

Водночас Верховна Рада закликає Європейський Союз та його держави-члени щойно українська сторона продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС, та виконає необхідні внутрішні процедури, забезпечити невідкладне підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передбачивши можливість попереднього, ще до завершення процесу її ратифікації усіма країнами-членами ЄС, застосування окремих її положень, зокрема щодо створення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Крім того, український парламент просить ЄС забезпечити неухильне та повне виконання Угоди між Україною та ЄС про спрощений порядок видачі віз з метою реалізації права громадян України на безперешкодне пересування територією Європейського Союзу, не принижуючи їхньої честі та гідності, ухвалення рішення про перехід України до заключної імплементаційної фази виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також запровадження для громадян України безвізового режиму щойно будуть виконанні необхідні умови.

Також Верховна Рада закликає Євросоюз надати адекватну експертну та фінансову підтримку Україні у процесі підготовки до впровадження Угоди про асоціацію, насамперед з метою адаптації економіки держави, регуляторного середовища до функціонування в умовах поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС.