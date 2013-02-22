Янукович розповів, чого чекає від саміту Україна-ЄС
11:41, 22 лютого 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович сподівається, що на саміті Україна - Європейській Союз у Брюсселі 25 лютого Україна перейде до наступного етапу роботи з підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Віктор Янукович веде "Діалог з країною"
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.
"Я думаю, що буде прийнято рішення про підготовку до наступного етапу, який повинен привести до підписання Угоди про асоціацію з ЄС", - сказав В.Янукович.
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Після цього, за словами Президента, також важливим питанням є створення зони вільної торгівлі з ЕС.
В.Янукович зауважив, що наступним кроком має стати реалізація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
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