ДПтС: Сьогодні знімуть камери в палаті Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, керівництво ДПтС доручило начальнику Качанівської виправної колонії, у межах компетенції, прибрати камери відеоспостереження в палаті Ю.Тимошенко.

Ця інформація співробітниками колонії вже доведена до відома Ю.Тимошенко, поінформували в прес-службі.

«Найближчим часом, сьогодні, камери будуть прибрані», - підкреслили в пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Президент України Віктор Янукович висловився за доцільність демонтажу відеокамер у палаті Ю.Тимошенко.

“Я вважаю, що такі питання, як створення умов, наприклад для Ю.Тимошенко, які вона вимагає, які реально можна зробити - я б прибрав ці камери, щоб не дратувати нікого”, - сказав Президент, висловивши переконання, що його мають почути в цьому питанні.

“Я дуже б хотів, щоб вони (співробітники ДПтС – УНІАН) мене почули і це зробили”, - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці».

8 січня 2013 року Ю.Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. "Щоб зменшити в суспільстві страх перед вашим режимом, щоб ще раз сказати, що ви принижуєте і руйнуєте Україну, я оголошую свою особисту акцію громадянської непокори. Саме таке моє право передбачене ч. 5 ст. 55 Конституції України. На сьогодні це єдине моє право, яким я можу зараз скористатися", - написала Ю.Тимошенко в своєму листі В.Януковичу.

Зокрема, екс-прем'єр вимагає припинити відеоспостереження за нею, постійну присутність конвоїрів-чоловіків, а також дозволити здійснювати телефонні дзвінки.