Прикордонники затримали в закарпатському селі босих і побитих китайців

На Закарпатті затримано 10 нелегальних мігрантів з Китаю, над якими знущалися провідники.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, учора до співробітників прикордонної комендатури „Великий Березний” надійшла інформація про групу азіатів, які ходять по вулицях селища Малий Березний.

Через деякий час прикордонний наряд затримав біля поштового відділення 10 осіб азійської зовнішності. Затримані не мали жодних документів, деякі з них були босі та мали на тілі сліди тілесних ушкоджень. Іноземці зуміли пояснити, що вони є вихідцями з Китаю. Жестами китайці показали, що втекли від 4-х чоловіків, які утримували їх у приватному будинку та знущались над ними.

Після цього, до будинку, вказаного нелегалами, вирушила спільна група прикордонників, співробітників СБУ та райвідділу міліції. До воріт подвір’я підійшов господар – 24-річний громадянин України. На його обличчі також було видно сліди побоїв. В будинку прикордонники, співробітники СБУ та МВС виявили, що нелегалів утримували у підвалі, де на стінах та підлозі була свіжа кров, а також сліди втечі – обірвані штори та розбиті вікна.

Наразі затримані китайці доставлені до пункту тимчасового тримання незаконних мігрантів Чопського прикордонного загону. Найближчим часом правоохоронці за допомогою перекладачів планують дізнатися про подробиці їхньої мандрівки та з’ясувати чи дійсно над ними знущалися, хто і чому це робив.

Крім того, вчора під час спільної зі словацькими прикордонниками операції співробітники Чопського загону виявили в горах, неподалік від лінії рубежу, тіло азіата, який загинув від перевиснаження та переохолодження, а також індуса у вкрай тяжкому стані, якого передали словацьким медикам. Зі словацького боку були затримані 8 вихідців з Південно-Східної Азії, які, найімовірніше, покинули на загибель своїх ослаблених товаришів.