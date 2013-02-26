Нафтогаз у 2013 році планує закупити 18-20 млрд кубів російського газу
09:39, 26 лютого 2013Суспільство
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Україна в 2013 році планує закупити у Росії близько 18-20 мільярдів кубів газу, заявив журналістам у вівторок заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Чупрун.
Україна має достатні запаси газу / Фото: Газпром
"Вісімнадцять-двадцять (мільярдів кубометрів - ред.), Ми їх (" Газпром "- ред.) попередили, що будемо менше брати. А ось як вийде - побачимо", - сказав Чупрун.
За його словами, Київ має достатні запаси газу і країна не відчує скорочення закупівель палива в Росії. "Хороший залишок газу є після зимового періоду", - за словами В.Чупруна повідомляє РІА Новости.
Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. "Нафтогаз" неодноразово просив зменшити річний обсяг закупівлі в 2012 році з 52 мільярдів до 27 мільярдів кубометрів. У 2013 році Україна хоче ще більше знизити імпорт газу з Росії - до 20 мільярдів кубометрів газу.
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