Нафтогаз у 2013 році планує закупити 18-20 млрд кубів російського газу

"Вісімнадцять-двадцять (мільярдів кубометрів - ред.), Ми їх (" Газпром "- ред.) попередили, що будемо менше брати. А ось як вийде - побачимо", - сказав Чупрун.

За його словами, Київ має достатні запаси газу і країна не відчує скорочення закупівель палива в Росії. "Хороший залишок газу є після зимового періоду", - за словами В.Чупруна повідомляє РІА Новости.

Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. "Нафтогаз" неодноразово просив зменшити річний обсяг закупівлі в 2012 році з 52 мільярдів до 27 мільярдів кубометрів. У 2013 році Україна хоче ще більше знизити імпорт газу з Росії - до 20 мільярдів кубометрів газу.