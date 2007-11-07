МЗС рекомендує українцям утриматись від поїздок до Пакистану

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від поїздок до Пакистану у зв’язку з введенням 3 листопада Президентом Пакистану Перевезом МУШАРРАФОМ надзвичайного стану та загостренням внутрішньополітичної ситуації в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Також прес-служба інформує, що станом на 7 листопада ц.р. до Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан громадяни України, які перебувають у цій країні, з проханням про допомогу чи евакуацію не звертались.

Посольство України в Пакистані продовжує слідкувати за розвитком подій у країні. Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.