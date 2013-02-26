Україна лідирує в СНД за використанням стовбурових клітин

Як повідомили учасники прес-конференції в УНІАН - українські вчені-біотехнологи – Україна стала першою країною в СНД, де методи лікування стовбуровими клітинами одержали державну реєстрацію, в 2012 році Міністерство охорони здоров'я офіційно затвердило методики лікування стовбуровими клітинами таких тяжких захворювань, як панкреонекроз, критична ішемія кінцівок, а також травм і опіків.

Директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров'я Руслан Салютін зазначив, що Україна має повне право заявити про перспективність клінічного використання клітинно-тканинних трансплантатів, причому це дозволяє існуюча національна нормативно-правова база.

«На сьогодні зі всіх країн колишнього СРСР саме в Україні існує повноцінна нормативно-правова база, яка дозволяє проводити клінічні випробування зі стовбуровими клітинами. На основі законодавчої бази і відповідних дозвільних документів у 2008 році почалася перша фаза клінічних випробувань, які проводилися у відомих науково-медичних центрах – Інституті відновної та невідкладної хірургії ім. Гусака, інституті ім. Шалімова, Національній академії післядипломної освіти ім. Шупіка. Ціла серія клінічних випробувань не могла б бути можливою без участі інституту клітинних технологій», - відзначив Р.Салютін.

За словами директора Інституту невідкладної та відновної хірургії ім. Гусака Владислава Гриня, ідея використання стовбурових клітин для лікування опіків та їх наслідків у медустанові, яку він очолює, виникла 15 років тому.

«Тоді на Донбасі була велика кількість аварій на шахтах, інших промислових підприємствах, коли до нашого опікового центру поступало багато постраждалих із критичними опіками. Їх нічим було закривати. Тоді й виникла ідея використовувати новітні біотехнології та вирощувати з них якусь подібність шкіри. У 2003 році у нас відкрилася лабораторія клітинно-тканинного культивування - унікальна до цих пір. Зараз у нас вже сотні пролікованих обпалених пацієнтів, сотні врятованих життів. Але ми переконалися, що можливості цієї лабораторії розповсюджуються далеко за межі опіків. Тому ми стали застосовувати біотехнології у хворих з тяжкою травмою, переломами, що не зростаються, несправжніми суглобами, потім у кардіології, неврології, при хворобах ШКТ, цирозах печінки», - повідомив В.Гринь.

У свою чергу доктор медичних наук, директор міжнародного центру біотехнологій «Біостем» Андрій Попандопуло зазначив, що лікування стовбуровими клітинами не є панацеєю.

«У всьому світі це специфічний вид лікування. Україні на шляху свого розвитку вдалося уникнути безлічі помилок і гострих кутів. На сьогодні в нашій країні - одна з найсерйозніших юридичних баз, що пропрацьована, у сфері використання біотехнологій, і зокрема клітинної терапії. Сьогодні клітинна терапія – далеко не панацея. Як будь-який вид лікування, вона має використовуватися тоді, коли вона насправді потрібна і коли можна. Вона має свої й показання, і протипоказання», - наголосив А.Попандопуло.