Богатирьова: Медреформі критично не вистачає активних прихильників

Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час гарячої лінії в редакції газети «КП в Україні» відповідала на запитання читачів. Зокрема, глава МОЗ розповіла, що отримають пацієнти і медики в результаті реформи охорони здоров'я, проведеної в країні.

«Пацієнт в результаті її успішного впровадження буде чітко розуміти, що держава гарантує йому базовий набір медичних послуг, які він може отримати безкоштовно і на високому рівні в державних медустановах. А також знати, що йому неодмінно нададуть кваліфіковану безкоштовну допомогу в екстрених ситуаціях », - запевнила глава МОЗ.

«З іншого боку, - зазначила вона, - одне з головних завдань реформи - відродити престиж і репутацію медичної професії, забезпечивши медику гідну оплату праці, соціальну захищеність, можливість професійного розвитку».

На питання про час, необхідний для досягнення поставлених цілей, Раїса Богатирьова відповіла, що «навіть найефективніші реформи медичної сфери відбиваються на показниках здоров'я людей не раніше, ніж через п'ять років після їх початку».

У той же час, міністр відзначила, що відчутні результати реформа приносить вже сьогодні: «Так, наприклад, там, де запрацювали нові, оснащені сучасним устаткуванням і укомплектовані кадрами амбулаторії, на 17% збільшилася кількість звернень з профілактичною метою, на 15% зменшилося число викликів «швидкої допомоги», знизився рівень госпіталізації. Приносить свої перші позитивні результати і Національний проект «Нове життя», який здійснюється під патронатом глави держави: помітно знизилася смертність дітей до одного року, майже в два рази скоротилася смертність матерів ».

Однак додала Раїса Богатирьова, без підтримку медиків, експертів у сфері охорони здоров'я, медичних адміністраторів, фармацевтів якісних перетворень очікувати складно: «Якщо реформа потрібна тільки Президенту і профільному міністру - вона навряд чи швидко принесе плоди».

«Держава, реалізуючи сьогодні медичну реформу, фактично вчиняє капітальний ремонт житлового будинку, в кожній квартирі якого - сім'ї, діти, літні люди, інваліди, молодь і так далі. Неможливо за помахом чарівної палички в раз зупинити хвороби в Україні на рік-два, щоб за цей час комфортно здійснити всі перетворення. Але іншого шляху немає і без змін системі не обійтися. Нагальність «реконструкції» вітчизняної системи охорони здоров'я, згідно з соціологічними опитуваннями, визнають 70% українських громадян», - заявила міністр.

Богатирьова зазначила, що медреформі критично не вистачає активних прихильників: «У свою чергу, чим більше ми будемо мати прихильників проведеної модернізації, тим швидше підуть зміни. Ось чому для нас дуже важливо шляхом залучення громадськості, медичних організацій, самих медиків і вас, журналістів, пояснювати суть проведених перетворень ».