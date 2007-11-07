100 активістів і письменників стали на захист книгарні «Знання»

У Києві проходить акція на підтримку книгарні «Знання», якій загрожує виселення з примсіщення на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», голова мистецького об`єднання «Остання барикада» один з організаторів акції Олесь ДОНІЙ наголосив: «Войовничий капіталізм, на жаль, не бачить різниці між об’єктами «культури» та бутіками, кав’ярнями та іншими закладами». Тому учасники акції прагнуть, щоб «цей випадок привернув увагу громадськості» до зазначеної проблеми.

При цьому голова асоціації українських видавців Олександр АФОНІН нагадав, що ще нещодавно на Хрещатику було 7 книгарень, а в усьому Києві 140. «Зараз у 88-и з них розташовані пивбари, гральні автомати, магазини одягу тощо», - зазначив О.АФОНІН і додав: «ми не хотіли робити з цієї акції політичну, але доведеться». За його словами, «КМДА шукає компромат на магазин. Будь-який». Він також повідомив, що учасники акції мають півтори тисячі адрес і телефонів киян, які готові у разі силового захоплення книгарні не допустити цього.

На цей час в книгарні зібралося понад 100 громадських активістів і письменників. Зокрема, в рамках акції свою думку щодо заначеної проблеми висловили відомі письменники Юрко ПОКАЛЬЧУК та Сергій ПАНТЮК. В акції беруть участь, зокрема, голова Львівського форуму видавців Олександра КОВАЛЬ та відомий журналіст Володимир АР’ЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська влада має намір скасувати договір оренди приміщення магазину «Знання» (вул. Хрещатик, 44 А), в якому він перебуває 70 років.