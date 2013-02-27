На Черкащині міліціонери вибивали зізнання з чоловіка струмом

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Черкаської області, цього тижня слідчим відділом управління прокуратури області трьом оперуповноваженим Смілянського МВ УМВС в Черкаській області вручено письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень).

Цих оперуповноважених Смілянського міськвідділу міліції підозрюють у застосуванні недозволених методів дізнання до жителя одного з сіл Смілянського району. Вони за допомогою електричного струму, примушували його дати визнавальні покази у вчиненні злочину.