У Рівненській області зареєстрували природний приріст населення

Вперше з початку року в Рівненській області зареєстрований природний приріст населення - кількість народжених осіб перевищила кількість померлих.

Однак, як повідомили УНІАН у головному управлінні статистики в області, незважаючи на це загальна чисельність населення в області продовжує зкорочуватись. Домінуючим чинником, який вплинув на зменшення чисельності населення за січень-вересень цього року, є міграційний рух населення. З початку року населення зменшилось на 1132 особи. Найбільше міграційне скорочення зареєстровано в Березнівському, Зарічненському та Рокитнівському районах.

У міждержавній міграції серед країн СНД найпопулярнішими серед жителів Рівненщини залишаються Росія та Білорусь, серед країн далекого зарубіжжя - США та Німеччина.

Загальна чисельність населення Рівненщини нині становить понад 1153 тисячі осіб.